È la parola fine sulla vicenda doping che ha coinvolto il centrocampista della Juventus e forse, a quasi 31 anni, anche della sua carriera professionale. Paul Pogba è stato condannato a quattro anni di squalifica, così come era stato richiesto dalla Procura antidoping. Il giocatore era risultato positivo al testosterone dopo la partita Udinese-Juventus del 20 agosto, una gara a cui Pogba non aveva neppure partecipato, rimanendo in panchina fino al fischio finale. La sostanza sarebbe stata assunta durante una vacanza negli Stati Uniti, a Miami, quando avrebbe ingerito un integratore su consiglio di un amico medico, senza avvertire la Juventus.

Il contratto con la Juve verso la risoluzione

Il calciatore ha provato a respingere le accuse motivando un’assunzione accidentale della sostanza, e in assenza di un accordo transattivo, la richiesta di una squalifica formulata lo scorso dicembre e confermata quest’oggi era stata quadriennale. Ora arriverà la risoluzione del contratto con la Juventus per giusta causa. L’accordo attuale, del valore di 8 milioni di euro netti fino al 2026 è ancora in vigore, ma il giocatore percepisce il minimo salariale (circa duemila euro) e in questi mesi non ha potuto frequentare il centro sportivo bianconero.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco