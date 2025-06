Le riprese della serie sono iniziate lo scorso marzo, e secondo le indiscrezioni il primo episodio potrebbe andare in onda su Canale 5 tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. I Cesaroni si preparano a tornare in tv per la settima volta, cercando di eguagliare il successo ottenuto per sei stagioni dal 2006 al 2014.

I Cesaroni 7, sei serate per 12 episodi

Un revival delineato dall’addio di alcuni protagonisti del passato, in primis Alessandra Mastronardi, che ha rifiutato di far parte del progetto, così come Max Tortora ed Elena Sofia Ricci, e dal doloroso addio di Antonello Fassari, scomparso lo scorso 5 aprile. A fare da sfondo, la trama della bottiglieria della Garbatella in crisi a causa del Covid. Sei serate per dodici episodi che partono subito con polemica.

Amendola: «I ‘no’ del cast? Ci hanno detto “arrivederci, ci fa schifo”»

Qualche chiarimento sulle assenza del cast rispetto alla storica formazione, è arrivato da Claudio Amendola: «Nessuno è uscito dal cast per colpa nostra, a cominciare dalla signora Ricci, e ora non possono dire “Forse è il caso che torno”. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto: “Arrivederci e grazie, ci fa schifo”». Dichiarazioni che arrivano dal palco dell’Italian Global Series Festival a Rimini, chiuse con un detto: “Porte aperte per chi porta, chi non porta parta pure”.

Redazione

Luca Frasacco