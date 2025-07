Altrove, in tutto il mondo, si progettano e si costruiscono ponti, tunnel e canali in pochi anni, prendiamo il ponte di Øresund che è bellissimo. Ci sono voluti sette anni e ha unito Danimarca e Svezia, due nazioni sovrane con climi estremi e fondali marini difficili.

Ponte Stretto, 60 anni di chiacchiere

Da noi, per collegare con un ponte due regioni della stessa Repubblica, discutiamo dal 1969. Avete capito bene, è da allora che parliamo del ponte sullo Stretto di Messina e tutti diventiamo nei bar bravissimi ingegneri, architetti, strutturisti, urbanisti. La verità è che facciamo letteralmente ridere, dividendoci sul niente, perché nel frattempo non è che si decide, lasciando la Calabria e la Sicilia alla deriva, mettendo i soldi per fare altro.

Salvini e il merito storico

Una scelta scellerata a mio avviso, continuiamo a parlarne ma non a fare. Ora, devo dire, pare che Salvini si sia determinato a far partire i lavori. Non è che lo ami particolarmente, spesso anche lui è un po’ troppo parolaio, ma certo se riuscisse ad avviare i lavori del ponte fosse solo per questo si prenderebbe un merito storico. Vediamo se sarà la volta buona.

Claudio Velardi