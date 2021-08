Da un po’ di tempo la loro posta spariva nel nulla e si ritrovavano sempre a dover pagare in ritardo bollette, multe e tasse. Così un gruppo di commercianti del centro storico di Napoli ha deciso di vederci chiaro e indagare. Hanno rovistato nel cassonetto della differenziata per la carta e lì hanno trovato tutta la loro posta. Così come era consegnata nell’ufficio postale, così era gettata nel cassonetto e ai commercianti non arrivava mai nulla.

“Ecco perché ci arrivano sempre solleciti e richieste di pagamenti di mora”, spiegano i commercianti che hanno fatto un video diventato virale in breve tempo. Nelle immagini si vedono mentre sfogliano i pacchi di posta ritrovata in un cassonetto. Più che la rabbia prevale lo sconcerto per quella situazione. La vicenda è avvenuta nei pressi di piazza Bovio, in via Di Costanzo. Le lettere erano nella carta, nessuno se ne sarebbe mai accorto se i commercianti non avessero cercato. E chissà da quanto tempo finivano lì. Avuta la conferma sono passati ai fatti.

Telecamere dei negozi puntati su quel tratto di strada e smartphone in mano, sono riusciti a beccare il momento in cui il postino arrivava e buttava via la posta nel cassonetto. Così hanno cristallizzato nei video la prova e sono andati dalla polizia. Hanno raccontato di aver visto un uomo con indosso un gilet delle “Poste Italiane” il quale, dopo essersi fermato a bordo di uno scooter accanto a un cassonetto dei rifiuti, si era disfatto di numerose lettere.

Gli operatori, dopo aver recuperato la posta, hanno accertato presso Poste Italiane che la stessa era stata presa in consegna dal portalettere A.C., 33enne napoletano con precedenti, che è stato denunciato per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Poste Italiane, dopo essere stata informata della questione ha chiarito: “Siamo sconcertati per la condotta indifendibile che viene mostrata dai video – come riportato dal Mattino – Sul fatto è stata aperta prontamente un’indagine interna e, come sempre, Poste garantisce la massima collaborazione a magistratura e forze dell’ordine nell’accertamento delle responsabilità. Naturalmente, le mele marce ci sono in tutte le famiglie e in Poste Italiane vengono allontanate”.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

