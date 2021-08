Aumentano i contagi ma stavolta Napoli e la regione Campania non si faranno trovare impreparate. Se i contagi procedono a rilento e la curva si alza solo lievemente, i presidi sanitari si stanno già organizzando in previsione di una nuova ondata post vacanze. L’esperienza dell’anno scorso ha insegnato tanto e la variante delta preoccupa. La strategia comune è quella di arrivare preparati all’eventuale aumento delle degenze, tenendo in considerazione anche la pressione dovuta agli altri tipi di ricovero tradizionale che in estate aumentano sempre.

Ha cominciato il Cardarelli, che ha già iniziato la sua “chiamata alle armi” di medici, infermieri ed esperi nell’assistenza Covid. Nella circolare emanata dal Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo del presidio, lo scorso 10 agosto, viene espressamente chiesta la disponibilità a “tutto il personale a tempo indeterminato e determinato e in particolar modo, a coloro che hanno avuto in passato esperienze presso le strutture Covid”, come riporta il Mattino.

“Visto l’attuale andamento della curva epidemiologica– si legge nella nota – si cerca personale disponibile ad effettuare turni in regime di reperibilità presso la palazzina M”. Si tratta dell’unico padiglione rimasto attivo esclusivamente per l’assistenza dei pazienti affetti dal virus che, al momento, accoglie 6 degenti di cui 4 in Sub intensiva e 2 in Terapia Intensiva, tutti senza copertura vaccinale.

All’Ospedale del Mare, una nota avvisa i medici che presto saranno riattivati i posti letto che erano stati accantonati. Con la circolare si dispone di riattivare “da lunedì 16 agosto 39 posti letto di degenza dedicati Covid-19 presso l’Ospedale del Mare nei locali già in precedenza utilizzati a tal fine (area Day Surgey)”.

I numeri del contagio in Campania

Sul fronte Covid sono 543 (9 in meno rispetto a ieri) i positivi del giorno in Campania su 13.727 test effettuati, per un tasso di contagio che si attesta al 3,95%, in ulteriore aumento rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 3,31%.

Tre le persone decedute nelle ultime 48 ore; di queste 1 era deceduta in precedenza ma è stata registrata soltanto ieri. Su base regionale i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva occupati 16 (+1). I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli di degenza occupati 290 (+6). Dunque per la Campania il pericolo sembra ancora lontano ma meglio arrivare preparati.

