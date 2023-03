“Correte, ho ucciso mia moglie”, ha gridato al telefono cercando aiuto in un tranquillo sabato pomeriggio in provincia di Lecco. Marito e moglie stavano facendo dei lavori di potatura in giardino. Lui con la motosega in mano tagliava i rami in alto, lei gli reggeva la scala. All’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto colpendo alla spalla la moglie. La donna è morta appena arrivata in ospedale nel tentativo disperato di salvarla con l’elisoccorso. Un tragico incidente avvenuto nel complesso residenziale di Imbersago, nel Lecchese, in una delle villette a schiera nel verde della Brianza, a pochi passi dall’Adda.

Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, cosa sia successo precisamente è ancora da accertare ma gli investigatori non hanno dubbi che si sia trattato di un drammatico incidente. Fausto, 76 anni, era in cima alla scala intento a potare i rami di un albero. Paola, 73 anni, intanto gli reggeva la scala. All’improvviso il marito ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla scala con la motosega ancora accesa: la lama ha colpito Paola a una spalla. Un taglio netto e profondo che non le ha lasciato scampo.

Fausto ha provato disperatamente a salvarla ma a nulla è servita la corsa in ospedale: Paola è morta dissanguata senza che nulla potessero fare i sanitari giunti con l’elisoccorso da Bergamo: si è spenta poco dopo l’arrivo in ospedale. In tanti conoscevano la coppia in zona che era molto affiatata e amata da tutti.

