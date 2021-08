Spari in aria e contro alcuni manifestanti scesi in piazza con le bandiere afghane. Tensione alle stelle a Jalalabad, quinta città dell’Afghanistan, situata a circa 150 chilometri a est di Kabul vicino al confine con il Pakistan. Secondo quanto riferito dall’agenzia stampa locale “Pajwok”, i talebani hanno esploso numerosi colpi d’arma da fuoco per disperdere la folla che proco prima aveva issato la bandiera democratica afghana su uno degli edifici di via Pashtunistan, nel centro cittadino, sostituendo quella precedentemente fissata dagli “studenti coranici”.

Ci sarebbero una decina di persone ferite e almeno due vittime di giovane età. A riferirlo è l’emittente Al Jazeera citando fonti della sicurezza afghane. I talebani inoltre avrebbero preso di mira anche giornalisti e cameramen. Alcuni di loro sarebbero stati aggrediti per impedire di riprendere quanto stesse accadendo in città. Dai filmati diffusi in rete, si vede una folla di centinaia di persone, tra cui molti giovani, sfilare per le strade di Jalalabad esponendo bandiere e intonando canti.

Poi gli spari e la fuga generale con alcuni uomini immortalati mentre piangono in una abitazione. Ieri, il primo vicepresidente dell’Afghanistan, Amrullah Saleh, ha annunciato che gli afgani “non hanno perso lo spirito di lotta a differenza di Stati Uniti e Nato” affermando che vi è la possibilità di “resistere ai talebani”.

Secondo Pajhwok, manifestazioni a favore della bandiera nazionale sono state registrate durante la giornata anche in altre città del Paese, come a Khost, nell’Est del Paese

Ciro Cuozzo