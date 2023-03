Vladimir Putin alza il livello dello scontro e delle provocazioni con Kiev e, all’indomani della visita in Crimea, il territorio ucraino occupato e annesso con un referendum illegale nel 2014, ha effettuato una “visita di lavoro” nella città ucraina di Mariupol.

Già ‘sede’ dell’atroce bombardamento del Drama Theater e del lungo assedio all’acciaieria Azovstal, Mariupol è diventata nei 13 mesi di conflitto un luogo simbolo, una “città martire” ormai caduta in mano russa. È la prima volta che Putin va in un territorio ucraino occupato dalle forze russe nel corso dell’invasione iniziata un anno fa.

A rendere noto del viaggio a Mariupol sono le agenzie stampa russe. Putin ha “ispezionato una serie di luoghi della città e parlato con i residenti locali“, spiega Mosca aggiungendo che il presidente russo “si è recato a Mariupol in elicottero; ha guidato un veicolo lungo le strade della città, fermandosi in diverse località”.

And here Putin visits some locals who tell him they were “praying for him” and say Russia built them a “little piece of heaven” to replace their destroyed apartments. pic.twitter.com/pXtUhalSKx

“Nel microdistretto di Nevsky, il presidente Putin ha parlato con i residenti della città e su invito di una famiglia è entrato dentro casa. Il capo dello Stato – precisa il servizio stampa del Cremlino – ha anche esaminato la costa di Mariupol nell’area dello yacht club, dell’edificio del teatro, luoghi memorabili della città”.

The Kremlin says Vladimir Putin visited Mariupol, the Ukrainian city Russia’s invading army razed to the ground, overnight by helicopter.

This is a show of defiance after the ICC arrest warrant – Ukraine says 1,000 of the 14,700 children Russia abducted are from Mariupol. pic.twitter.com/vtyuTbEtY1

— max seddon (@maxseddon) March 19, 2023