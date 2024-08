C’è un’altra speranza di medaglia per l’atletica italiana, ed è Mattia Furlani, 19 anni, attuale primatista nazionale e mondiale under 20 del salto in lungo con la misura di 8,38 m e protagonista di un 2024 eccezionale: a marzo ha conquistato la medaglia d’argento ai mondiali indoor di Glasgow; lo stesso metallo ricevuto a giugno, negli europei casalinghi di Roma.

Oggi Furlani si è qualificato per la finale del lungo ai Giochi di Parigi, con la misura di 8,01 ottenuta al primo tentativo, la sesta sulle 12 ammesse in finale, mentre il miglior salto è stato del greco Miltiadis Tentoglu, campione olimpico in carica, con 8.32.

Quando gareggia Mattia Furlani nella finale del salto in lungo a Parigi 2024

Dopo aver sognato per anni con Andrew Howe, il salto in lungo italiano ha una nuova speranza: l’appuntamento con la finale è fissato per martedì 6 agosto, quando allo Stade de France a partire dalle 20.15, andrà in scena l’ultimo atto della specialità. L’evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2.

Redazione

Luca Frasacco