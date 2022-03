Sean Penn è tornato in Polonia, dopo che il mese scorso era stato in Ucraina e nel pieno della guerra aveva incontrato il Presidente Volodymyr Zelensky. L’attore e regista stava raccogliendo materiale per un documentario sulla crisi in Ucraina. Dopo essere partito, con migliaia di profughi, verso la Polonia, percorrendo a piedi gli ultimi chilometri prima di Medyka, è riapparso oggi a Rzeszów per offrire il supporto della sua fondazione di beneficenza Core (Community Organized Relief Effort).

“Noi di Core operiamo in disastri naturali e di altro tipo in tutto il mondo. Vorrei dire che in nessuna circostanza del genere abbiamo visto una nazione che ospita rifugiati, offrire così tante porte aperte a queste persone sia a livello governativo che familiare e individuale. Loro meritano questo impegno, ma non sempre riescono a ricevere il giusto aiuto”, ha detto Penn, due volte premio Oscar per il miglio Attore. E già in passato impegnato in attività di solidarietà e volontariato come in occasione del terremoto di Haiti e a sostegno delle coppie omosessuali.

Una delle due statuette degli Academy Awards la vinse infatti per l’interpretazione di Harvey Milk, primo gay dichiarato ad essere eletto ad una carica politica negli Stati Uniti. Penn si è opposto in passato alla guerra in Iraq, alle politiche di George W. Bush, ed è stato però anche molto criticato per il suo appoggio all’ex Presidente del Venezuela Hugo Chavez e per un’intervista esclusiva che fece nel 2016 al narcos messicano Joaquin Guzman detto “El Chapo” – che poco dopo venne catturato.

“C’è amore straordinario in questo Paese e questo è fonte di ispirazione per tutti noi, ci fa solo venire voglia di saldare ancora di più i legami con il sindaco e la città di Rzeszow che è in prima linea nell’accoglienza dei rifugiati, in Polonia”, ha aggiunto la star di Hollywood nel punto stampa – evidentemente non al corrente del fatto che la Polonia sia notoriamente una delle nazioni meno disponibili a ospitare rifugiati e migranti da altri Paesi che non siano l’Ucrina. Penn si è poi detto certo: “Ho intenzione di partecipare a una grande festa quando gli ucraini prevarranno su questa guerra. Non sappiamo se sarà un breve periodo, non sappiamo se ci saranno perdite orribili o minime e quanto queste ci spezzeranno il cuore. Ma sappiamo che prevarranno gli ucraini”.

Prima della cerimonia degli Oscar di domenica scorsa, Penn aveva dichiarato che avrebbe distrutto le sue statuette e aveva invitato a boicottare la cerimonia se non fosse stato permesso il collegamento in diretta al presidente Zelensky – il collegamento alla fine non c’è stato e delle statuette non si è avuta notizia. Sull’impegno nel sociale di Penn è stato realizzato il documentario Citizen Penn, di Discovery Plus, uscito nel 2020. E in uscita nei cinema italiani, questo giovedì, c’è l’ultimo film, con la figlia Dylan Penn, Una vita in fuga.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

