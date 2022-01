Un ufficio pieno di scatoloni pronti per traslocare. È questo lo scatto portato su Twitter da Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Fine settimana di lavori pesanti…”, scrive Grasso. Ed è proprio questo lo scatto che riassume il clima di cambiamento degli ultimi giorni in vista delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica che inizieranno lunedì.

Lo staff di Mattarella ha dunque iniziato il trasloco dal Quirinale. In tanti hanno commentato lo scatto. E c’è anche chi invita lo staff a non sigillare gli scatoloni con troppa cura alludendo alla possibilità di un Mattarella bis. Un’ipotesi da tempo scartata da Mattarella che ha già preso in affitto un appartamento a Roma e che durante il discorso di fine anno ha salutato gli italiani con particolare enfasi essendo “il mio ultimo discorso”. Tuttavia alcuni esponenti politici non hanno perso la speranza. Intanto c’è grande attesa per la decisone di Silvio Berlusconi sulla sua candidatura al Quirinale.

Giovanni Grasso, giornalista e scrittore che dal 2015 lavora come direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica e come consigliere per la stampa e la comunicazione di Mattarella. Il capo dello Stato, intanto, è nella sua casa di Palermo, dove trascorrerà il fine settimana. Mattarella seguirà dal capoluogo siciliano il primo scrutino per l’elezione del suo successore, fissato per lunedì alle 15. Il rientro del Presidente, infatti, è previsto per martedì mattina.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso