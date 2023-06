Bellissima, biondissima e amatissima in ogni luogo: Raffaella Maria Roberta Pelloni – in arte Raffaella Carrà – se fosse ancora con noi oggi compirebbe 80 anni, essendo nata il 18 giugno 1943, a Bologna.

Impossibile non ricordare questa artista straordinaria, icona musicale e non solo. Raffaella Carrà resta una delle figure più celebri del mondo dello spettacolo italiano ma non solo: è noto quanto fosse conosciuta e amata in Spagna e in tutto il Sud America.

Show girl completa, a lei si deve lo svecchiamento della tv italiana negli anni ’70: celebri le sue mise a ombelico scoperto, di Raffaella Carrà si può dire che abbia dettato la linea alle colleghe venute dopo di lei.

Se la malattia non l’avesse strappata da noi, due anni fa, oggi compirebbe questo traguardo: non è qui, ma fa ancora “Rumore”. E, difatti, stanno prendendo il via numerose iniziative per celebrarla. Ecco cosa accadrà in giro per il mondo per ricordarla.

Si parte dalla gigantografia in Times Square a New York: la Raffa nazionale è la prima artista scelta come ‘Ambassador per Spotify Equal’ per il suo impegni contro le discriminazioni di genere, sicché la sua iconica immagine appare lungo la fiancata di un grattacielo nella Grande Mela. Il caschetto biondo impreziosisce Times Square, poiché Raffaella Carrà è stata (ed è tuttora) notoriamente madrina e paladina dei diritti della comunità LGBTQ+, in quanto con la sua discografia ha spesso toccato temi di stretta attualità. Luca, ad esempio, è stata tra le prime canzoni italiane a raccontare apertamente il tema dell’amore omosessuale. Il brano è stato scelto da Spotify come titolo di testa della playlist ‘Spotify Equal Italia’ per tutto il mese di giugno.

Nello storico Teatro Capitol sulla Gran Via di Madrid il prossimo 2 novembre, inoltre, debutterà il musical a lei dedicato. Nel cast, star come Lydia Fairen, Natalia Millan, Thomas Naim, Dani Tatai, Pepa Lucas e Chez Gutzman. Il titolo sarà “Bailo bailo”.

In arrivo in anteprima nelle sale dal 6 al 12 luglio, il film, diretto da Daniele Lucchetti: si intitola solo “Raffa”, vede la collaborazione di Gianni Boncompagni, è un titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle e darà l’opportunità esclusiva di ripercorrere sul grande schermo, attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta, con preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico della grande artista.

Il prossimo 24 giugno a Milano Raffaella Carrà sarà celebrata dal dj Protopapa alla console con uno show speciale pensato per il Milano Pride 202.

Tre gli album esclusivi in uscita oggi, per celebrarne il compleanno. Si tratta di ‘Fiesta (Italian Edition)’, ‘Mi spendo tutto’, ‘Raffaella (1988)’. Ancora poche copie disponibili dell’esclusivo cofanetto ‘Raffaella Carrà – Gli anni Rca – I singoli 1970-1971’ (Sony Music), un box in tiratura limitata e numerata a 500 copie, con all’interno 5 vinili 7” 45 giri, per la prima volta colorati e con copertine fedelmente riprodotte.

‘Raffaella icona dell’arte‘ sarà, invece, il titolo della mostra che si terrà a Bari, fino al prossimo autunno: dal 23 giugno al 3 settembre, la Carrà sbarca al Museo Civico,con opere grafiche di artisti provenienti da tutto il mondo.

La Rai, con le sue Teche, omaggia Raffa: a luglio Flavio Insinna le dedicherà un’intera puntata del suo nuovo programma ‘Teche Show’, mixando interviste e spezzoni originali a filmati d’epoca.

“Raffa in the sky“, infine, è il titolo dell’opera lirica a lei dedicata: commissionata dal Teatro Donizetti (Bergamo) per il 2023, da oggi è possibile acquistarne i biglierri in prevendita.

C’è dunque, solo l’imbarazzo della scelta, per celebrare degnamente il compleanno della celebre show girl.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello