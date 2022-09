Dall’anno prossimo il volto e caschetto biondo di Raffaella Carrà dovrebbero apparire sulle monete da due euro. È l’omaggio della Zecca di Stato alla grande artista, cantante, ballerina, conduttrice, showgirl di origini emiliane. È la prima volta che una cantante compare su una moneta da quando esiste la moneta unica europea. Ogni Paese dell’Unione può emettere “due monete celebrative o commemorative ogni anno” secondo il regolamento.

E questo può accadere solo con le monete da due euro. La scelta della dedica a Raffaella Carrà era stata indicata da un sondaggio tra i clienti del Poligrafico-Zecca di Stato. Battuta nell’indagine la concorrenza di Anna Marchesini, Anna Magnani e Monica Vitti. Il valore del conio dovrebbe essere identificato in cinque euro. Il pezzo farà parte della serie “Grandi Artisti” e interesserà soprattutto i collezionisti numismatici.

Dopo l’approvazione della Commissione artistica, saranno presentati i primi bozzetti con l’immagine dell’attrice e presentatrice e il ministero dell’Economia pubblicherà i decreti tecnici per il conio e l’emissione. La presentazione ufficiale della moneta con la Carrà, se la scelta sarà confermata, è programmata a gennaio 2023, in una cerimonia dedicata della Zecca dello Stato e del MEF.

La notizia è stata anticipata dal conduttore radiofonico e giudice dello show di Rai1 Ballando con le Stelle Fabio Canino al festival della Tv in programma in questi giorni in provincia di Cuneo e resa nota dalla pagina Twitter Cinguetterai. Carrà, nome d’arte di Raffaella Pelloni, è nata a Bologna nel 1943 ed è morta a Roma nel luglio 2021. È stata tra le donne di spettacolo più apprezzate della televisione italiana. Un’intrattenitrice poliedrica: dal canto al ballo, dalle interviste alla conduzione, dagli sketch comici agli impegni anche all’estero, soprattutto in Spagna.

Prima cantante a comparire sulle monete, Raffaella Carrà era stata preceduta da altre personalità come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che quest’anno, a trent’anni dagli attentati di Capaci e di Via d’Amelio, sono finiti sulle monete da due euro. Poco spazio è stato dato finora al mondo dello spettacolo. Il principato di Monaco ha emesso monete celebrative per il matrimonio di Alberto e Charlène, e per il loro decimo anniversario, e per il 25esimo anniversario dalla morte di Grace Kelly. L’Italia nel 2022 ha emesso anche una moneta, a tiratura limitata e in 10mila pezzi, con il volto di Alberto Sordi. Il pezzo, dal valore nominale di 5 euro, faceva parte della serie “Grandi Artisti Italiani”. L’attore romano era stato preferito in quel sondaggio a Nino Manfredi, Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi.

Redazione