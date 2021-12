Hanno fatto irruzione in un’abitazione di Caivano picchiando madre e figlio e svaligiando successivamente l’appartamento. E’ solo uno degli episodi avvenuti nel weekend scorso nel popoloso comune a nord di Napoli. Una escalation di furti nelle abitazioni e di cittadini aggrediti e scippati in prossimità dei condomini dove risiedono. Numerose, infatti, le denunce raccolte da polizia e carabinieri nelle ultime settimane.

A Caivano venerdì scorso, 10 dicembre, sono stati registrati due raid nel giro di un’ora, tra le 19 e le 20. Entrambi avvenuti nel quartiere Scotta, in una zona isolata del comune napoletano. I malviventi sono riusciti ad entrare in due abitazioni presenti in via Paganini e via de Chirico. Nella prima i banditi hanno trovato in casa madre, sulla sessantina, e figlio. I due sono stati aggrediti, poi i ladri hanno preso preziosi e contanti e sono scappati via. Forte è stato lo choc per la donna e il figlio che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze fisiche.

Poco dopo un altro furto è avvenuto in un appartamento al primo piano in via de Chirico. In questa circostanza per poco non c’è stato un nuovo contatto tra i ladri e gli inquilini dell’abitazione presa di mira. Una donna sulla trentina, infatti, è rincasata mentre i ladri stavano svaligiando l’ultima stanza presente in fondo al corridoio. Quest’ultimi appena hanno sentito l’apertura della porta d’ingresso, sono scappati dal balcone portando via gioielli, contanti e profumi.

Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri della Tenenza di Caivano che hanno avviato le indagini in una zona dove questa mattina, lunedì 13 dicembre, sono arrivate nuove segnalazioni di furti e scippi all’interno del mercato di Caivano presente in Rosselli.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

