Accerchiata da quattro persone, scippata della borsetta e scaraventata a terra. E’ quanto accaduto a una ragazza di 18 anni venerdì sera, intorno alle 22, in via Carlo De Marco, nel territorio che rientra nella III Municipalità di Napoli Stella-San Carlo Arena.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, da parte dei carabinieri di Napoli, pare che la giovane vittima mentre stava rincasando sia stata circondata da 4 persone non meglio identificate a bordo di scooter che le avrebbero strappato la borsetta per poi fuggire. La ragazza cadeva a terra, per lei ferite al braccio e al volto.

Il personale del 118 ha trasferito la 18enne al pronto soccorso dell’ospedale del Mare. Assistita dai sanitari, è stata dimessa con una diagnosi di 7 giorni: “trauma cranico non commotivo con ferite escoriate al cuoio capelluto”. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella.

Un episodio che avviene a pochi giorni di distanza dall’assalto al distributore di benzina subito da un giovane ingegnere di 32 anni che, dopo essersi rifiutato di consegnare lo scooter a due giovani malviventi, è stato gravemente ferito a colpi d’arma da fuoco. Una città, quella di Napoli, dove la violenza è sempre più fuori controllo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo