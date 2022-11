Momenti di vera e propria paura questa mattina nel quartiere Vomero a Napoli. Due persone armate hanno fatto irruzione in una filiale delle Poste Italiane e hanno messo a segno una rapina. Il raid è durato pochissimi attimi, abbastanza per scatenare panico tra dipendenti e clienti.

La rapina si è verificata intorno alle 10:00 di questa mattina. La filiale è quella sita in via Renato Gomez d’Ayala, all’angolo con via Guido Cortese e Adriano Tilgher. Due le persone che hanno fatto irruzione tra clienti allo sportello e altri in coda, in attesa del proprio turno.

In pochissimi attimi i due si sono fatti consegnare i soldi e sono fuggiti, scappati a bordo di uno scooter. Da quantificare il bottino dell’azione armata. Sull’episodio indaga la polizia. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica degli eventi e risalire ai responsabili.

Articolo in aggiornamento

