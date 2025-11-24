A spoglio ancora in corso, il dato certo è la vittoria, schiacciante, del campo largo guidato da Roberto Fico su Edmondo Cirielli, esponente del centrodestra. Una vittoria di oltre 20 punti percentuali che andrà adesso a ridisegnare i 50 componenti che entreranno nelle prossime settimane in Consiglio Regionale. I seggi saranno così suddivisi: 27 assegnati a Napoli e provincia, 9 a Salerno, 8 a Caserta, 4 ad Avellino e 2 a Benevento.

Secondo le proiezioni di Swg per La7, in Campania il primo partito è il Pd con il 18%, secondo Forza Italia con il 12%. Questa la proiezione per il campo largo: Pd 18%, M5S 9.5%, A testa alta (lista De Luca) 7,4%, Lista Fico Presidente 5,5%, Avanti Campania – Psi 5,2%, Casa Riformista 4,8%, Verdi-Sinistra 3,8%, Noi di centro-Noi di sud 3,3%. Proiezione liste centrodestra: Forza Italia 12%, Fdi 10,3%, Lista Cirielli presidente 6,9%, Lega 5,4%, Noi Moderati 1,8%, Pensionati-Consumatori 0,5%, Democrazia Cristiana 0,4%, Udc 0,4%.

In base alle attuali proiezioni, i 50 seggi dovrebbero essere così ripartiti. Alla nuova maggioranza andrebbero 10 seggi al Partito Democratico, 5 seggi al Movimento 5 Stelle, 4 seggi alla lista “A Testa Alta” di Vincenzo De Luca, 3 seggi alla lista “Fico Presidente”, 3 seggi ad Avanti Campania-PSI, 2 seggi a Casa Riformista, 2 seggi ad Alleanza Verdi-Sinistra, 1 seggio a Noi di Centro-Noi Sud.

All’opposizione invece 7 seggi a Forza Italia, 6 seggi a Fratelli d’Italia, 4 seggi a Lista Cirielli Presidente, 3 seggi alla Lega, 1 seggio a Campania Popolare.

articolo in aggiornamento

Redazione

Ciro Cuozzo