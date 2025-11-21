ELier nasce a Napoli, città di creatività, innovazione e visione. È qui che lo sviluppatore informatico Alberto Panzera e l’ingegnere-sommelier Pierluigi Fusco hanno unito competenze tecniche e cultura enologica per creare un sommelier digitale capace di rivoluzionare l’esperienza del vino. Per i consumatori, eLier è un sommelier digitale personale: suggerisce il vino ideale in base ai gusti dell’utente, permette di scoprire nuove etichette, consente l’acquisto diretto, e con il tempo diventa sempre più preciso grazie all’algoritmo proprietario che apprende dalle preferenze reali.

Per i ristoranti, eLier introduce un’innovazione senza precedenti. Il sommelier AI è integrato direttamente nel menu digitale con QR code, sempre disponibile ai clienti seduti al tavolo. Ogni persona può così ricevere consigli immediati e personalizzati sul vino da abbinare al piatto scelto, rendendo l’esperienza più coinvolgente e professionale. Parallelamente, il titolare del ristorante riceve consigli intelligenti su come ottimizzare la carta dei vini: quali etichette valorizzare, quali rimuovere, quali inserire e quali produttori contattare. L’obiettivo è chiaro: non sostituire i sommelier dei locali altolocati, ma portare competenza professionale in quella vasta fascia di ristoranti – oltre il 90% – che non ha mai avuto un sommelier a causa dei costi troppo elevati.

La sezione dedicata ai produttori, attualmente in sviluppo, offrirà presto una vetrina moderna dove caricare i propri vini, gestire il catalogo e raggiungere direttamente ristoratori e consumatori in modo meritocratico. Il motore centrale è l’algoritmo proprietario di eLier, progettato per migliorare costantemente, interpretare i gusti, creare connessioni e anticipare le esigenze del mercato. Nato a Napoli, eLier è un progetto in continua evoluzione. Il team sta lavorando duramente per farlo diventare la piattaforma leader dell’esperienza enologica digitale, portando la tecnologia al servizio del vino con una visione moderna e internazionale.

Riccardo Italiano