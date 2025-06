Il viaggio sensoriale tra due icone della Campania ha fatto tappa giovedì 29 maggio nel capoluogo sannita, con un evento che ha saputo unire tradizione, innovazione e convivialità. Il progetto “Pizza & Falanghina del Sannio DOC: insieme con gusto”, nato nel 2015, ha raggiunto il Ristorante Da Claudio, location d’eccellenza che ha interpretato con cura l’incontro tra la versatilità dei vini a base Falanghina e l’evoluzione gourmet della pizza napoletana.

Un connubio che non nasce ieri: questa manifestazione, promossa dal Sannio Consorzio Tutela Vini con il sostegno della Camera di Commercio di Benevento e l’azienda speciale Valisannio, vanta dieci anni di storia e attività. Dalla sua prima edizione con il tour di quattro tappe e la presentazione ufficiale al Vinitaly nel 2015, ha saputo raccontare la Falanghina del Sannio non solo come eccellenza vitivinicola ma come compagna ideale per uno dei piatti più amati al mondo: la pizza. Il progetto si è evoluto negli anni con appuntamenti memorabili, dai “Giovedì in Giallo” di Gino Sorbillo alla collaborazione con Gambero Rosso, fino all’attuale tour del 2025, parte del più ampio programma “Nel Sannio coltiviamo emozioni”, finanziato con il CSR Campania 23/27 – Intervento SRG10.

La tappa di giovedì sera ha confermato la validità di questo format, che continua a suscitare curiosità e apprezzamento. Il pubblico ha partecipato a una degustazione alla cieca, votando l’abbinamento pizza-vino preferito. In carta: la Marinara, la Bufalina, la Patatosa, la Castelpoto e una pizza ai moscardini in abbinamento al Piedirosso Sannio DOC. Il verdetto? Tutti gli abbinamenti hanno ricevuto voti molto equilibrati, ma il connubio Pizza Castelpoto – Falanghina del Sannio DOC Vendemmia Tardiva ha conquistato il pubblico con una nota di gradimento superiore, confermando la capacità della Falanghina di adattarsi anche a pizze più strutturate e creative. Oltre alla qualità dei piatti, la serata è stata un’occasione per valorizzare la Falanghina del Sannio DOC, la denominazione bianca più rappresentativa della Campania, e promuovere la sua eccezionale versatilità: spumantizzata, vendemmia tardiva, macerata o ferma.

Un vino capace di incontrare e valorizzare ogni declinazione della pizza contemporanea. Dopo la pausa estiva, il tour riprenderà a settembre con nuovi appuntamenti il cui obiettivo resta chiaro: rafforzare l’immagine del Sannio come territorio vitivinicolo di qualità e raccontare al grande pubblico, tra un morso e un sorso, la ricchezza di un patrimonio fatto di storia, gusto e identità. La Falanghina del Sannio DOC e la Pizza Napoletana STG si confermano così ambasciatrici del made in Campania, in un progetto che guarda al futuro partendo dalla semplicità delle cose buone.

