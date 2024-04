Vito Bardi confermato governatore della Basilicata con il 56,63% dei consensi. Questo il risultato finale al termine dello spoglio effettuato nelle 682 sezioni lucane dove a sorprendere, in negativo, è ancora una volta la percentuale di affluenza, sotto il 50%. In pratica un cittadino su due (avente diritto) non è andato a votare per il rinnovo del consiglio regionale. Tra le cause il cortocircuito nel centrosinistra che da campo largo è diventato un vero e proprio campo minato con l’ultimo candidato. Piero Marrese, che ha ottenuto appena il 42.16% dei consensi. Al terzo candidato, Eustachio Follia di Volt, è andato l’1,21%.

Dopo il no al candidato dem Angelo Chiorazzo da parte dei 5 Stelle, e il successivo rifiuto a Domenico Laceranza, primario oculista all’ospedale di Potenza, bruciato nel giro di 48 ore, il campo largo si restringe, vede Azione (che in Basilicata conta sull’ex governatore Marcello Pittella) e Italia Viva confluire nella coalizione di centrodestra e per le elezioni lucane non c’è stata storia. Il tutto sempre con l’inchino di Elly Schlein ai capricci di Conte.

Elezioni Basilicata, risultati partiti

Il risultato finale vede Fratelli d’Italia come partito più votato, con il 17,39%. Segue il Partito democratico col 13,87%. Nella coalizione di centrodestra Forza Italia, cui appartiene Bardi, ottiene il 13,01% dei voti, mentre la Lega si ferma al 7,81% dei consensi. Un risultato, al Sud, che tuttavia va letto in modo diverso rispetto ai flop in Sardegna e in Abruzzo.

Bene Azione di Carlo Calenda che grazie a Pittella, recordman di preferenze con 7.157 voti, conquista il 7.51% dei consensi. Così come Orgoglio Lucano, lista centrista sostenuta da Matteo Renzi (senza simbolo Italia Viva), che arriva al 7,03%. Messi insieme i due partiti ex Terzo Polo, con l’aggiunta dell’Udc-Democrazia Cristiana (2,54%) superano il 15%.

Cinque Stelle non pervenuti

Male, ancora una volta, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Un partito che nelle elezioni locali prende percentuali imbarazzanti. In Basilicata, dove negli anni precedenti aveva ottenuto buoni, se non ottimi, risultati, l’ex premier si ferma al 7,66%. Come ricorda il Corriere della Sera, il Movimento 5 Stelle dalle Politiche del 2018 sono sempre stati in testa nel voto in Regione. All’epoca ebbero il 44,36 per cento, poi alle Regionali dell’anno dopo il 20,27 e alle Europee il 30. Due anni fa, alle Politiche che sancirono la vittoria di Giorgia Meloni, il partito di Conte conquistò oltre il 25 per cento.

A prescindere dalle accuse, spesso ridicole, rivolte al campo largo e al Pd, il partito giustizialista dell’avvocato del popolo continua a racimolare figure pessime a livello locale. In Basilicata i grillini sono stati i primi a sfasciare il campo largo con il ‘no’ alla candidatura di Chiorazzo e il veto sulla presenza in coalizione di Pittella. I risultati sono disastrosi.

Tre donne su 20 Consiglieri regionali

Al termine dello spoglio delle 682 sezioni, è divenuta ufficiale anche l’assegnazione dei 20 seggi: 12 alla maggioranza di centrodestra a sostegno di Bardi. Di questi, quattro sono andati a Fratelli d’Italia, tre a Fi, due ciascuno a Lega e Azione e uno alla civica Orgoglio lucano. Otto i seggi alla minoranza di centrosinistra: tra questi vi è anche quello per il candidato alla Presidenza della Regione, Piero Marrese (Pd). Poi altri due seggi per il Pd, due per il Movimento 5 stelle, due per Basilicata casa comune e uno per il listone Avs-Si-Psi-Basilicata possibile. Nessun seggio per Volt, che sosteneva il terzo candidato governatore Eustachio Follia. Le donne nel prossimo Consiglio regionale della Basilicata sono tre: due del Movimento cinque stelle e una di Fratelli d’Italia.

Tutti i consiglieri eletti

Questa la composizione del nuovo Consiglio regionale della Basilicata. Per la maggioranza sono stati eletti: Carmine Cicala, Maddalena Fazzari, Cosimo Latronico e Michele Napoli (Fratelli d’Italia); Gianuario Aliandro, Michele Casino e Francesco Cupparo (Forza Italia); Pasquale Pepe e Domenico Raffaele Tataranno (Lega); Nicola Massimo Morea e Marcello Pittella (Azione); Mario Polese (esponente di Italia Viva, in lista con la civica Orgoglio Lucano). Per la minoranza sono stati eletti: il candidato governatore del centrosinistra Piero Marrese (Pd); Roberto Cifarelli e Piero Lacorazza (Pd); Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello (Basilicata Casa Comune); Alessia Araneo e Viviana Verri (Movimento cinque Stelle); Antonio Bochicchio (Avs-Si-Psi-Basilicata Possibile)

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo