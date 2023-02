I due si sono conosciuti sul set di “Immaturi, il viaggio” nel 2011. E da quel colpo di fulmine l’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Moralez è una lunga storia d’amore che dura da oltre 10 anni. La loro è una delle coppie più amate dello spettacolo, ma non hanno sempre avuto vita facile. Raoul Bova, 51 anni e Rocio Munoz Morales, 34 anni, stanno insieme dal 2013. Quando si sono fidanzati, lui si era appena separato dalla ex moglie, Chiara Giordano, madre dei suoi primi figli, Alessandro Leon e Francesco.

Ma, intervistato da Maurizio Costanzo nel 2017, si è detto infastidito dall’essere stato considerato “il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane” e ha precisato che non c’è stato nessun tradimento, come riportato dal Corriere della sera: “Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore”. Quell’amore Raoul è riuscito a ritrovarlo proprio grazie a Rocío, che nel 2017 si è guadagnata una (invidiatissima) dichiarazione in Eurovisione: “Rocío, hai una stella sul vestito – le ha detto l’attore sul palco di Sanremo, lo stesso calcato come valletta un paio di anni prima insieme a Carlo Conti, Emma Marrone e Arisa – E io lo so perché. Perché tu sei il mio cielo”.

L’amore per Raul e Rocio è stato più forte di ogni critica e nel 2015 è nata la loro prima bambina, Luna e nel 2018 Alma. Rocìo, in una recente intervista al settimanale F, ha raccontato: “Raoul è l’uomo della mia vita, l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. Piano piano, abbiamo scoperto tante cose in comune: l’educazione simile, le famiglie simili… La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me”. Rocio è nata a Madrid il 10 giugno 1988. Ha iniziato la sua carriera come ballerina infatti nel 2006 entra a far parte del corpo di ballo del tour mondiale di Julio Iglesias. Dal 2009 poi inizia la carriera di attrice, sia televisiva che cinematografica. Ed è proprio la carriera televisiva che l’ha spinta in Italia, dove ha conosciuto il collega Raoul Bova.

Nonostante le difficoltà iniziali lei ha sempre difeso con unghie e denti il loro rapporto. “Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto – raccontava ospite di Verissimo – Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo”. Bova ha anche altre due figli con il suo precedente matrimonio. In merito ha raccontato: “Rispetto per i figli significa ascoltarli e non imporre nulla che non sentano davvero. Così ho aspettato che Alessandro e Francesco si sentissero liberi di vedere Luna e Alma e oggi sono felice. Tante volte mi sono domandato o accusato e giudicato come poco forte su alcune decisioni e invece la mia strada e il mio modo di essere sta portando i suoi frutti. I miei figli sono felici, si stanno conoscendo, stanno cominciando a volersi bene e questo è un passo che ne porterà un altro e ancora uno”.

Sul loro rapporto lei ha detto: “In casa sono io quella leggera e positiva”. “Lei sdrammatizza un po’ tutto – ha detto lui a oggi – Spesso io vado più a fondo nelle cose, sono introspettivo. E Rocío mi dice: ‘Dai, lascia correre, non te la prendere’. Possono esserci cattiverie d’ogni tipo, può farmi male una contestazione o quello che i giornali scrivono. Ma se conservi la tua identità, prima o poi le cattiverie scivolano via. E viene fuori la verità”. E ancora lei: “Il matrimonio? Sono tradizionalista, me lo deve chiedere lui”. E lui: “Magari le farò una sorpresa, quando meno se lo aspetta. Io credo nel matrimonio ma soprattutto nell’amore. E penso che le cose debbano arrivare al momento giusto. Da sole, senza forzature. Un’unione cementata da due figlie è profonda, significa sposarsi nel cuore e dire: intraprendiamo un cammino insieme con la responsabilità delle nostre creature”.

Periodicamente la stampa rosa annuncia crisi nella coppia. “Lo scopro leggendo i giornali – racconta lui – Poi, magari, ci porta anche bene. Come quando sogni la morte di qualcuno: si dice che allunghi la vita”. E conclude: “Rocío ha avuto forza, coraggio. Mi ha dimostrato amore e condivisione. È una donna istintiva, per niente prevedibile. Magari non ti dà la pacchetta sulla spalla quando ti vede in difficoltà, ma preferisce stare in silenzio e lasciarti ai tuoi pensieri. Molte volte ha capito che avevo bisogno di riflessione”.

