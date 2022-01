Da “Piccolo Grande amore” di Carlo Vanzina è stato consacrato come uno degli attori italiani più sexy della scena italiana. Raoul Bova ha da poco compiuto 50 anni e resta uno dei più amati in Italia. Nella prossima stagione di “Don Matteo” prenderà il testimone di Terence Hill nella fortunata fiction tv. Bova sarà anche uno dei super ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ma chi è la compagna di uno degli uomini più sognati d’Italia? Si chiama Rocìo Munoz Morales, attrice, modella e showgirl spagnola, classe 1988.

I due si sono conosciuti sul set di “Immaturi, il viaggio” nel 2011. Ed è lì che c’è stato il colpo di fulmine. La loro è una delle coppie più amate ma non hanno sempre avuto vita facile. Quando si sono fidanzati nel 2013, Bova aveva si era appena separato dalla ex moglie, Chiara Giordano, madre dei suoi primi figli, Alessandro Leon e Francesco. “È la mia compagna guerriera, al fianco della quale ho combattuto per anni. La complicità e il sorriso ci hanno fatto superare le difficoltà più dure”, ha detto Bova, come riportato dal Mattino.

Al Maurizio Costanzo Show ha specificato di non aver mai tradito l’ex moglie Chiara: “Non sono il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane”. L’amore per Raul e Rocio è stato più forte di ogni critica e nel 2015 è nata la loro prima bambina, Luna e nel 2018 Alma.

Rocìo, in una recente intervista al settimanale F, ha raccontato: “Raoul è l’uomo della mia vita, l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. Piano piano, abbiamo scoperto tante cose in comune: l’educazione simile, le famiglie simili… La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me”.

Rocio è nata a Madrid il 10 giugno 1988. Ha iniziato la sua carriera come ballerina infatti nel 2006 entra a far parte del corpo di ballo del tour mondiale di Julio Iglesias. Dal 2009 poi inizia la carriera di attrice, sia televisiva che cinematografica. Ed è proprio la carriera televisiva che l’ha spinta in Italia, dove ha conosciuto il collega Raoul Bova.

