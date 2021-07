“Il centro storico di Roma? Uno spettacolo spettrale. Questa amministrazione sta facendo un grave danno alla città”. Massimo Bertoni di Federmoda Roma, titolare dello storico negozio di abbigliamento Socrate in via Nazionale, non ha dubbi. Il bilancio dei saldi, iniziati sabato 3 luglio, dopo questo primo weekend è assolutamente negativo. Colpa dell’amministrazione capitolina, che ha deciso di mantenere attiva la Ztl. Nonostante le richieste di aiuto da parte dei commercianti e il voto della Giunta, che invece aveva deciso di spegnere le telecamere.

SALDI, BERTONI: IL CENTRO STORICO LASCIATO NEL DEGRADO

“Sono davvero molto, molto arrabbiato con la sindaca Raggi e tutta l’amministrazione” spiega Bertoni. “Stiamo combattendo da più di un anno per chiedere che la Ztl venga sospesa o almeno rimodulata con orari diversi. Ma non c’è stato niente da fare. Non capisco questa ostilità nei confronti di noi commercianti. Roma viaggia a due velocità: il centro storico sta subendo dei danni enormi, eppure è la vetrina della città.”

Con i romani fuori per il weekend, l’assenza dei turisti, gli uffici chiusi e la maggior parte dei lavoratori ancora in smart working, la situazione denunciata dai commercianti è di totale abbandono. “Il momento è particolare a causa della pandemia. Molte persone non vogliono usare i mezzi pubblici perché hanno paura del contagio- sottolinea Bertoni.- Quando la Ztl è spenta, il lavoro aumenta e il centro non viene di certo intasato dalle macchine. Ma non c’è la volontà da parte dell’amministrazione di venirci incontro”.

I saldi sono appena iniziati, potrebbe esserci una ripresa nel corso della settimana. Ma Bertoni rincara la dose: “Non vogliono agevolare i cittadini a recarsi in centro. E’ tutto sbagliato”.

Mariangela Celiberti

