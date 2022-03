San Valentino patrono della pace. Oltre che di Terni, la città del Santo dell’amore e degli innamorati, dove sabato 12 marzo alle 21:00 si chiuderà la prima edizione del Valentine Fest organizzata dall’Istess (Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali). “Non una chiamata alle armi: ma una chiamata al disarmo”, chiariscono gli organizzatori che per l’occasione hanno anticipato il Focus sull’Ucraina in programma alla prossima edizione del Terni Film Festival. La serata al Teatro Secci sarà a ingresso gratuito.

La serata vedrà il debutto della versione live del TgSuite, il telegiornale cantato di David Riondino, e concluderà il programma di iniziative dell’Istess per la festa di San Valentino. Durante l’evento anche la presentazione, in anteprima assoluta, del video Santo Valentino di Gabriella Compagnone, su musica di Marialuna Cipolla e parole di Arnaldo Casali, basato su una ballata medievale polacca; la presentazione del video San Valentino a Mosca; il report di guerra del regista ucraino Vladyslav Kompanceec Robsky; la testimonianza di padre Giovanni Guaita del patriarcato di Mosca e quella dei profughi ucraini che hanno trovato rifugio a Terni.

Il Valentine Fest è andato avanti per oltre un mese dall’11 febbraio e ha visto mostre, un circo, il cammino-escursione, spettacoli teatrali, incontri, presentazioni di libri e i Premi San Valentino, il Premio per la Letteratura, per il Teatro, per il Cinema, per la Storia, il concorso “Note per San Valentino”. La figura di San Valentino, il Santo più pop e famoso al mondo, diventa in questa occasione riferimento di solidarietà e preghiera per la tragedia umanitaria e civile che si sta consumando in Ucraina. Il sorprendente precedente: il Premio San Valentino era stato conferito nel 2001 a Michail Gorbaciov, ultimo presidente dell’URSS.

La serata vedrà la partecipazione dei rappresentanti della comunità ucraina di Terni, del Comune di Terni e della Diocesi di Terni Narni Amelia e della Comunità Bah”hai, ed è organizzata in collaborazione con la Caritas, l’associazione San Martino, il Lions Club, la Fondazione Carit e la Commissione Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia e Pace della Diocesi di Terni. Nel corso della serata verrà consegnato inoltre il Premio San Valentino per il cinema ad Alessandro D’Alatri e sarà annunciato il vincitore del concorso Note per San Valentino.

