Un insegnante dell’Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres (Sassari) è stato aggredito da uno studente diciassettenne durante una lezione. La violenza è avvenuta la settimana scorsa: mentre il professore teneva la sua lezione su Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, lo studente, appartenente ad un’altra classe è entrato in aula disturbando l’insegnante, che accompagnando l’alunno nella sua aula ha riportato il fatto al collega.

Da quel momento è scattata l’ira del ragazzo: prima gli insulti e le minacce di morte, poi il giovane ha ripetutamente schiacciato la mano del professore nella porta, causandogli traumi e ferite profonde. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno già trasmesso il caso alla Procura dei minorenni.

Il docente è stato trasportato in Pronto Soccorso, dove è stato curato per i gravi traumi e le ferite riportate. Oltre alla denuncia presentata ai carabinieri, l’istituto scolastico ha avviato un’indagine interna per valutare eventuali azioni disciplinari nei confronti dello studente.

Luca Frasacco