Sarebbe rimasto schiacciato da un armadio in casa il bambino che questa mattina ha subito un incidente domestico in provincia di Vercelli. L’episodio si è verificato a Livorno Ferraris, nell’abitazione dove il piccolo, di appena sei anni, vive con la famiglia. Il bimbo è rimasto schiacciato dal mobile. È stato subito soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Al momento, secondo quanto riporta l’AdnKronos, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni però sarebbero gravi: riportato un trauma toracico e addominale con frattura del bacino. Sul posto è intervenuta un’equipe sanitaria prima che il bambino venisse ricoverato d’urgenza all’ospedale del capoluogo piemontese. Diverse le ferite riportate dal bambino nell’incidente domestico.

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Da accertare se al momento dell’incidente fossero presenti o meno i genitori in casa. Il bambino è stato sottoposto in queste ore a controlli medici per accertare con maggiore precisione l’entità delle ferite riportate. È stato trasportato immediatamente dai soccorsi in nosocomio in codice rosso.

Articolo in aggiornamento

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano