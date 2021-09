È morto dopo pochi minuti dall’arrivo in ospedale Salvatore Armanini. Aveva 22 anni ed è rimasto ucciso dopo lo scontro che si è verificato tra una moto e uno scooter in largo Sermoneta a Napoli, nei pressi di via Caracciolo. Aramini si trovava su una moto di grossa cilindrata con un amico, di 24 anni, rimasto ferito ma non gravemente.

Aramini era di Marano, viveva nella frazione di San Rocco, e faceva il pizzaiolo. L’Africa Twin sulla quale viaggiava era sua. Lo scontro nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3:00. La moto sulla quale viaggiavano i due amici si è scontrata con una Citroen che stava uscendo da un parcheggio in retromarcia.

Sia il 22enne che il 24enne sono stati sbalzati a diversi metri di distanza. Il primo è morto dopo pochi minuti dall’arrivo in Ospedale. Il secondo è ricoverato al Cardarelli con una frattura all’avambraccio e un’altra frattura dell’omero ridotta chirurgicamente.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte degli agenti della sezione infortunistica dei vigili urbani di Napoli. Acquisite e visionate le registrazioni delle telecamere di videosorveglianze della zona. All’interno dell’abitacolo coinvolta nello schianto fatale alcuni giovani turisti di Milano.

