È di un morto e due feriti il bilancio di un tragico incidente che si è verificato questo pomeriggio a Napoli. Un pedone è stato investito da una motocicletta. È successo nei pressi del Policlinico. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, la polizia municipale e i vigili del fuoco. A dare notizia dell’accaduto la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate.

A bordo della moto, di grossa cilindrata, due ragazzi. Il violento impatto ha proiettato il pedone sotto un autobus in sosta. “Sul posto sono intervenute in maniera rapidissima ed efficace le postazioni di Piazza del Gesù, San Paolo e Pietravalle che hanno applicato le procedure per il Trauma ed hanno trasportato i coinvolti al Cardarelli, i 2 ragazzi si sono salvati, il pedone purtroppo è deceduto in ospedale”.

La pagina che segnala abusi e violenze nei confronti del personale sanitario è stata però anche criticata per i termini nei quali è stata riportata la tragedia. Al centro delle critiche soprattutto l’arrivo della prima ambulanza dopo 36 minuti. “Sul posto dal primo momento c’erano un uomo e una donna appartenenti a non so quale autorità che cercavano di coordinare le operazioni da fare”. Alcuni utenti raccontano che i passanti hanno fatto compagnia ai feriti nell’attesa dei soccorsi.

