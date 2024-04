Il tempo stringe per il duello più atteso in vista delle europee 2024, quello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Nello stesso studio televisivo ma guai se si incontrano, la compresenza delle due leader infatti non è prevista.

Tutto pronto l’inizio della prossima settimana per il via libera al nuovo regolamento per la par condicio che potrebbe complicare le regole d’ingaggio. In attesa del faccia a faccia, la premier e leader di FdI è pronta domani ad accomodarsi nel salotto di ‘Porta e Porta’ che ha visto oggi protagonista la segretaria del Pd. Difficile che la presidente del Consiglio sciolga la riserva sulla sua corsa in vista del voto di giugno.

“Stiamo costruendo la squadra” il dribbling di Elly da Vespa

“La mia candidatura? Stiamo costruendo la squadra, perché in un partito che non è personale ma plurale la prima cosa che viene è quale squadra vogliamo mandare a fare un lavoro molto serio sull’Europa che vogliamo. Come ho sempre detto, la mia valutazione la farò una volta che abbiamo completato la squadra”, spiega la segretaria dem che prima di recarsi negli studi della Rai ha incontrato il padre di Ilaria Salis, Roberto.

Elly Schlein chiarisce su Ilaria Salis: “La sua candidatura con il Pd non è in campo”

Il colloquio, secondo quanto viene riferito, è stato l’occasione per fare il punto sulla “situazione incresciosa” in cui si trova la cittadina italiana detenuta in Ungheria. Da giorni, però, si rincorrono le voci su una possibile candidatura della Salis tra le liste del Pd. Ipotesi questa che però “in questo momento non è in campo”, taglia corto Schlein assicurando che “non c’è in corso nessuna trattativa” e invitando a “tenere fuori situazioni delicate come questa” dal dibattito sul totonomi.

Secondo l’ultimo sondaggio confezionato da Noto, nel caso di non candidatura della premier, FdI arriverebbe al 28%, mentre con la leader in campo il partito di via della Scrofa toccherebbe il 30%. Il ‘problema’ è che, con tutti i leader del centrodestra in campo, a perdere punti sarebbe la Lega di Matteo Salvini che scenderebbe al 7%, sorpassata da Forza Italia che raggiungerebbe l’8%.

Le parole di Vannacci sulla candidatura alle europee

“Sto valutando, nessuno ha mai detto in giro che ci fosse un accordo concluso. Intanto – dice Vannacci – devo sciogliere la riserva se mi candiderò o meno, facendo un passo alla volta, poi deciderò la forma con la quale eventualmente presentarmi. Le liste devono essere presentate entro fine mese, quindi entro fine mese si saprà”. Il segretario del Carroccio ha già escluso una sua presenza in lista e ha da tempo aperto la porta al generale Roberto Vannacci.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo