Settimana da incubo per chi farà uso dei mezzi pubblici. Lo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie costringerà i treni a subire cancellazioni o variazioni, con possibili modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I disagi saranno concentrati alle 9:01 alle 16:59, su scala nazionale, nonostante la riduzione dell’agitazione che in un primo momento era stata proclamata per 24 ore.

Ai passeggeri di treni Intercity e Frecce che intendono rinunciare al viaggio già acquistato verrà data la possibilità di chiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato. Mentre il limite è fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa verrà concessa la possibilità di riprogrammare il viaggio.

Ma i disagi settimanali non si limiteranno alla giornata di mercoledì. Venerdì 21 marzo a Roma sono infatti a rischio bus, metro, tram per uno sciopero di 24 ore indetto da Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Sgb e Cub trasporti, che ha visto l’adesione di Cotral e Atac. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce garantite per legge. Possibili disagi dunque dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

