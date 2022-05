Una fornitura di cyclette di lusso non pagata, un debito da 200mila euro. Così i fratelli Vacchi, bolognesi ed eredi di una delle più importanti famiglie di imprenditori italiani, finiscono in tribunale. I due si erano già separati professionalmente tempo fa, non senza contrasti.

Due personalità diversissime tra loro: da una parte Bernardo, 51 anni, stile di vita sobrio e ben più pacato; mentre dall’altra il più conosciuto Gianluca, 54, vera e propria star dei social, con un profilo Instagram seguito da oltre 22 milioni di follower.

La controversia

Il giudice ha dato ragione a Bernardo: come riportato da Tag43.it è stato autorizzato, attraverso l’azienda Boato International Spa, a sequestrare in via conservativa ‘beni e diritti’, consentendo il successivo pignoramento fino alla somma di 200mila euro, a danno del brand di Gianluca GVLifestyle Srl. La controversia riguarda la produzione, commissionata, ritirata da ma mai pagata, delle Enjoybike, cyclette con lampade a infrarossi. Un affare andato male di ‘Mr.Enjoy’, come Gianluca Vacchi è stato soprannominato.

Di certo un brutto colpo per l’imprenditore-influencer, diventato famoso con i balletti sul web e dj per passione, ora impegnato nel lancio della sua nuova iniziativa imprenditoriale. Ossia Elimobile, il primo ‘social media operator’ italiano, che racchiude innovazione, tecnologia e metaverso.

Gianluca Vacchi è inoltre il protagonista del documentario ‘Gianluca Vacchi: mucho màs’ che sarà lanciato il 25 maggio su Amazon Prime Video.

Il precedente

Nel 2017 Banca BPM aveva richiesto il pignoramento di 10 milioni e mezzo di euro a Gianluca Vacchi, tra yacht, ville, azioni e quote del golf club Casalunga di Castenaso. All’origine di questo crack c’era un prestito ottenuto dalla First Investment Spa, la holding di partecipazioni di cui Vacchi è amministratore unico: il ‘buco’, all’inizio, era anche più ampio, circa 30 milioni di euro. Una vicenda che si era risolta senza esiti, sottolinea Il Corriere della Sera, ma che aveva suscitato non poco clamore intorno all’influencer, diventato papà nel 2020 di Blue Jerusalema, avuta dalla modella Sharon Fonseca.

Figlio di Marco Vacchi, fondatore dell’Ima– azienda storica specializzata nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici, alimentari, cosmetici, tabacco, tè e caffè, di cui oggi presidente e AD è il cugino Alberto Vacchi- oggi Gianluca non ha cariche operative, ma detiene un’importante partecipazione nelle azioni dell’azienda.

Gianluca è stato spesso criticato dal fratello e dai cugini per il suo stile di vita: ma lui ha sempre risposto che, nonostante gli screzi, nutre affetto per i suoi familiari.

© Riproduzione riservata

Roberta Davi