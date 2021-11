La compagnia aerea rifiuta di imbarcarli sul volo per Londra in partenza da Roma Ciampino, chiedendo loro un test Covid in realtà non necessario. E i due passeggeri inglesi sono costretti a passare la notte fuori dall’aeroporto, sotto la pioggia. Riuscendo a tornare a casa soltanto il giorno dopo, come riporta The Independent.

La vicenda

La vicenda risale allo scorso giovedì. Becky MacInnes-Clark e Kurt Finch del Suffolk, Inghilterra, stanno per imbarcarsi sul volo Roma-Londra Stansted. La donna, che aveva con sé un modulo valido per la localizzazione dei passeggeri oltre ad aver completato il ciclo vaccinale, viene però bloccata da un assistente di terra della Ryanair: deve esibire un test Covid negativo eseguito nelle 48 ore precedenti, altrimenti non può rientrare nel suo Paese. Peccato che dallo scorso ottobre questa procedura non sia più necessaria per l’ingresso nel Regno Unito. “Ho chiesto se c’era un posto in aeroporto in cui potevamo eseguire il test e mi è stato risposto ‘no’ e mi è stato detto di andare via e chiedere a banco informazioni” ha raccontato.

Lì le è stato consegnato un foglio con l’indirizzo di una farmacia, da raggiungere con un taxi. “Abbiamo trovato un taxi, che ci è costato 60 euro andata e ritorno, il tassista ha parlato con la farmacia per noi perché nessuno di loro parlava inglese ed è riuscito a farci fare il test, evitando la fila, per poi riportarci indietro”.

Ma la disavventura non finisce qui perché, una volta tornati in aeroporto, scoprono che il loro volo era già decollato. A questo punto la coppia non può far altro che prenotarne un altro per il giorno successivo, spendendo 288 euro, restando senza soldi per poter prenotare un hotel e senza assistenza da parte della compagnia aerea.

Alle 23 la Polizia chiede loro di lasciare il terminal, così i due restano fuori dall’aeroporto sotto una pensilina per ore, fino alle 3:30. Il giorno successivo riescono a prendere il volo per Londra, ma stavolta senza la richiesta di esibire un test negativo.

Le scuse della Ryanair

La compagnia aerea si è però scusata, riconoscendo l’errore commesso. “Siamo molto dispiaciuti che alla signora MacInnes-Clark e al signor Finch sia stato rifiutato l’imbarco per errore su questo volo a Roma Ciampino dall’agente in aeroporto, che credeva fosse necessario un test Covid-19 effettuato nelle ultime 48 ore per poter viaggiare” ha dichiarato un portavoce della Ryanair.

Una brutta esperienza con un lieto fine: gli agenti di assistenza all’aeroporto di Roma Ciampino hanno infatti accettato di risarcirli “per l’importo di € 500, più il rimborso dei loro voli non utilizzati (£ 62,98), la differenza costo dei nuovi voli (£ 180,22) più eventuali spese affrontate per tornare a casa per l’inconveniente causato”.

Roberta Davi

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti