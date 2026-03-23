Attraverso un video diffuso da Tmz, Shia LaBeouf è stato sorpreso ad insultare una ragazza seduta vicino a lui in un bar di Roma. Nelle immagini, si intravede l’attore seduto ad un tavolo all’esterno di un locale della capitale, quando ad un certo punto comincia ad inveire nei confronti di una donna seduta al suo fianco. La ragazza tenta di allontanarsi, mentre LaBeouf continua la sua scenata. Un secondo video starebbe girando, questa volta girato in un hotel sempre romano, e ritrarrebbe l’attore con solamente gli slip addosso, mentre chiede insistentemente un fiammifero per accendere una sigaretta. Queste scene tornano a far parlare della salute mentale dell’attore, che non è nuovo a questo tipo di scene.

Come riportato infatti dai portali americani Tmz e People, LaBeouf è partito per l’Italia dopo che, a seguito di problemi giudiziari avuti negli Stati Uniti, il giudice gli ha dato il via libera per poter viaggiare all’estero. L’attore aveva già fatto parlare di sé lo scorso 17 febbraio, quando è stato fermato a New Orleans con l’accusa di aver aggredito due uomini all’interno di un locale di Royal Street, colpendo con dei pugni anche chi stava cercando di allontanarlo. Come riportato da Associated Press, un giudice ha disposto dei controlli settimanali antidroga e un percorso di trattamento, a seguito dell’udienza.

Shia Lebeouf è uno dei volti più famosi del cinema statunitense. Ha esordito giovanissimo nella serie Disney Even Stevens, per poi ottenere la fama prima con Holes, poi con altri titoli di spicco, come Io, Robot, Transformers e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Negli ultimi anni, ha alternato la sua presenza in grandi pellicole a performance amatoriali.

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Riccardo Tombolini