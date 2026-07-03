Jannik Sinner continua la sua avventura a Wimbledon con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il numero uno del mondo e del tabellone tornerà in campo oggi nei sedicesimi di finale, dove affronterà lo statunitense Jenson Brooksby in un match che potrebbe rappresentare un importante banco di prova per il prosieguo del torneo.

Sinner oggi in tv, a che ora gioca con Brooksby

Il terzo turno di Wimbledon tra Jannik Sinner e lo statunitense Jenson Brooksby sarà il secondo del programma che si aprirà alle ore 14.00 sul campo numero 1. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l’australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. L’incontro non sarà visibile in chiaro, ma solo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in streaming su Sky Go e Now Tv.

Sinner, un inizio di Wimbledon complicato

Finora il cammino dell’azzurro sull’erba londinese è stato tutt’altro che lineare. All’esordio, Sinner ha dovuto lottare fino al quinto set per piegare il serbo Miomir Kecmanovic, al termine di una sfida lunga e combattuta che ha messo in evidenza una condizione fisica ancora lontana dall’essere ottimale. Il campione altoatesino ha anche rischiato una clamorosa eliminazione, oltre a spaventare tutti per una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Nel secondo turno, invece, Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. La prestazione non è stata priva di difficoltà: il numero uno ha attraversato una fase di evidente sofferenza nel secondo set. Una prova che ha fatto nascere nuove domande sulle sue condizioni fisiche e sulla necessità di gestire le energie con maggiore prudenza, per evitare di rivivere i problemi accusati durante il Roland Garros.

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Luca Frasacco