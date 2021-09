Il mondo del volontariato torna a correre per sensibilizzare i romani sulle molteplici tematiche che impegnano le donne e gli uomini dell’associazionismo 365 giorni all’anno. Domenica 19 nel corso del Good Deeds Day – Insieme per il Bene Comune, chiunque avrà la possibilità di incontrare e conoscere, nel rispetto delle norme Covid, le associazioni aderenti in vari luoghi della città, a partire dai parchi e dalle aree verdi di Roma in cui si corre, anche perché quest’anno la Stracittadina si può correre ovunque si voglia.

Nel parco del Santa Maria della Pietà, l’ex ospedale psichiatrico chiuso con la legge Basaglia e ora anche sede dell’Asl Roma 1, partirà alle spalle del padiglione 26 in prossimità della chiesa, la manifestazione ‘Correre è bene facciamolo insieme‘. L’iniziativa nel parco di Roma nord sarà fatta da volontari dell’Avo Roma insieme agli ospiti della Comunità Terapeutica Castel di Guido e di Via Montesanto e il Csm di Via Innocenzo IV e di Via Boccea. Oltre alla corsa, ci saranno i laboratori artistici di Atelier del possibile e il Concerto dell’Orchestra ‘Maurizio Fortini e i Musici Romani’. Madrina d’eccezione, Antonella Elia.

“Ancora una volta il volontariato – racconta Paola Capoleva, presidente del Centro per i servizi del volontariato del Lazio – ci ricorda l’importanza dello stare insieme, anche nel rispetto del distanziamento, in modo costruttivo oltre che solidale. Al Santa Maria della Pietà si lavora perché sia un luogo sempre più permeato da fuori, senza scordare le sue origini, per questo con alcune associazioni si darà la possibilità agli ospiti di alcune case di salute mentale di correre insieme a volontari ed operatori che saranno accolti da un intrattenimento musicale di gande livello”.

Molte altre le iniziative su tutto il territorio capitolino: “Dodici sono le aree verdi e i parchi individuati nella città – continua la presidente – molti di questi sono frutto dell’indicazione giunta dalle associazioni stesse: A Tor Marancia si parlerà dell’importanza della fruibilità delle aree verdi anche per il bene e l’educazione dei minori, a villa Borghese l’associazione delle forze di polizia unite sarà presente con il suo progetto contro la violenza, al fianco dei cittadini e sul sentiero Trilussa ci occuperemo dei diritti Lgbt“.

Il Good Deeds Day, Insieme per il Bene Comune è una manifestazione di ‘attivazione sociale’ nata in ambito internazionale. Nel nostro paese è promossa a Roma dal Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio. Negli anni ha coinvolto decine di migliaia di persone e nelle edizioni del 2018 e 2109, prima dello stop forzato dalla pandemia, ha ricevuto la Medaglia della Presidenza della Repubblica.

