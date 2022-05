È sempre testa a testa con allungo però di Fratelli d’Italia sul Partito Democratico. Di oltre un punto e mezzo il distacco secondo l’ultimo sondaggio SWG per La7 aggiornato al 9 maggio. La stima precedente risaliva al due maggio. Anche più interessante delle solite proiezioni di voto, la rilevazione sui Referendum sulla Giustizia – cinque i quesiti al vaglio degli elettori il prossimo 12 giugno – sui quali gli italiani sembrano essere poco al corrente o poco coinvolti.

Ritornando alla politica: stando alle intenzioni di voto del sondaggio il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e sale al 22,6% – forse ancora a sfruttare l’entusiasmo per la conferenza programmatica di Milano di due settimane fa e il ruolo di opposizione all’esecutivo. È il massimo storico per il partito ormai alla guida del centrodestra. Il Partito Democratico cede invece lo 0,5% e scende al 21%. Passo indietro anche della Lega dal 16% al 15,8% mentre sale il Movimento 5 Stelle, dal 12,5% al 12,8%. Forza Italia resta stabile all’8%, Azione non si sposta dal 5,3%. Mdp Articolo 1 sale al 2,5%, Italia Viva arriva al 2,4% ed è appaiata ai Verdi.

Se da una parte si scaldano i motori per le elezioni politiche previste – salvo colpi di sorpresa – per l’anno prossimo, dall’altra parte si entra nel vivo dei Referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Radicali. I dati per l’affluenza registrano medie bassissime che non consentirebbero neanche lontanamente il raggiungimento del quorum – a maggioranza assoluta. Per l’abolizione della legge Severino andrebbe a votare circa il 31-35% degli aventi diritto, per la limitazione della custodia cautelare il 31-35%, per la Separazione delle carriere dei magistrati 31-35%, per la Riforma del CSM il 29-33%, per i Consigli Giudiziari – valutazioni di Pm e giudici – il 29-33%.

Per quanto riguarda gli orientamenti di voto: Separazione delle carriere 47% favorevoli, 31 indecisi, 22 contrari; Consigli Giudiziari – valutazioni di pm e giudici 39 Sì, 36 indecisi, 25 No; Riforma elezioni CSM 35 Sì, 36 indecisi, 29 No; Limitazione della custodia cautelare 29 Sì, 33 indecisi, 38 No; Abolizione Legge Severino 24 Sì, 22 indecisi, 54 No. Soprattutto i dati sull’affluenza anticipano lo scenario di un’occasione mancata, con la complicità o quantomeno la responsabilità di gran parte dei media per la poca copertura e sensibilizzazione dell’appuntamento. L’election day coinciderà con le amministrative in programma a giugno.

