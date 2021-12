Braccio teso, tutti in posa e click: il saluto romano e fascista immortalato sulle scale nei pressi di piazzetta Augusteo, nel centro di Napoli, sulla centralissima via Roma. Una ventina gli esponenti di militanti e candidati di Fratelli d’Italia nella fotografia che sta diventando virale in queste ore. E che sta scatenando polemiche. A dare la notizia, pubblicando la fotografia, il quotidiano La Repubblica nelle pagine della cronaca locale.

L’articolo, a firma Marina Cappitti, riconosce alcuni dei dirigenti e candidati e militanti del partito guidato da Giorgia Meloni. Tra questi il componente della Direzione nazionale di Fdi e candidato all’ultima tornata delle comunali Luigi Rispoli, il candidato al Consiglio comunale Alfredo Catapano, l’ex consigliere regionale Pietro Diodato – quest’ultimo protagonista, a poche ore dalla consegna delle liste per le comunali di inizio ottobre – della lite a testate con il consigliere Marco Nonno ed espulso dal partito per essersi candidato nella lista civica con Catello Maresca, sfidante del sindaco eletto Gaetano Manfredi.

La fotografia, si legge nella ricostruzione, è stata scattata sulle scale Conte di Mola a margine dell’appuntamento di ieri, alle 12:00, in piazzetta Augusteo per la celebrazione dell’anniversario del Movimento Sociale Italiano. In primo piano una bandiera dell’Italia.

“Nel dna di Fratelli d’Italia non ci sono nostalgie fasciste, razziste, antisemite. Non c’è posto – diceva Meloni in una recente intervista a Il Corriere della Sera – per nulla di tutto questo. Nel nostro dna c’è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro. E non c’è niente nella mia vita, come nella storia della destra che rappresento, di cui mi debba vergognare o per cui debba chiedere scusa. Tantomeno a chi i conti con il proprio passato, a differenza di noi, non li ha mai fatti e non ha la dignità per darmi lezioni”.

Il partito, all’opposizione in Parlamento, era stato al centro delle polemiche e delle attenzioni dei media nei mesi scorsi per via dell’inchiesta sull’eurodeputato Carlo Fidanza su presunti finanziamenti illeciti e legami con gruppi di estrema destra realizzata da Fanpage, Lobby Nera, e mandata in onda dalla trasmissione di Corrado Formigli su La7 Piazza Pulita.

