“Pedro Sánchez è un uomo senza principi: può calpestare le leggi e mettere a rischio l’unità nazionale. Verrà un dato momento in cui la gente vorrà impiccarlo per i piedi”. Sono le parole shock contro il premier spagnolo usate dal leader di Vox Santiago Abascal, in un’intervista al giornale argentino Clarin. Le dichiarazioni del capo del movimento di estrema destra, stretto alleato di Giorgia Meloni, sono arrivate durante la sua visita a Buenos Aires per l’insediamento del nuovo presidente Javier Milei.

Abascal, la risposta di Pedro Sanchez

Nel giro di poco tempo, il premier spagnolo Sanchez ha risposto a Santiago Abascal. Per lui si tratta di dichiarazioni di “straordinaria gravità”, Durante una presentazione a Madrid del suo nuovo libro, il leader del Psoe Sanchez, ha affermato che Abascal tenta di iniettare l’odio nella società spagnola, definendo poi Vox un “partito dell’odio“.

Frasi Abascal, la reazione dei socialisti e della sinistra

Le dure frasi di Abascal non sono cadute nel vuoto, prevedibilmente. Il partito socialista, di cui è espressione Pedro Sanchez, ha subito stigmatizzato le dichiarazioni. María Jesús Montero, vicepresidente e ministro delle Finanze, ha parlato di frasi “indegne”. “Siamo di fronte a una grave incitazione al odio e si rischia di arrivare a qualcosa di irreparabile. Il Pp non ha niente da dire? Tutto ciò non è sufficiente per farla finita con i governi locali che sostengono insieme?” ha attaccato Montero.

Anche Pilar Alegría, portavoce e ministra dell’Istruzione si è rivolta a quelli che sono stati di fatto gli alleati di Vox alle scorse elezioni nazionali, dove però il movimento di destra è andato incontro a un flop totale. “Il leader del Pp, Alberto Nunez Feijóo non può far finta di niente. Ci aspettiamo la sua condanna senza scuse. Il silenzio è complicità” ha detto Alegrìa.

Alberto Nunez Feijoo sulle parole di Abascal

Dopo qualche ora di silenzio, è arrivata proprio la reazione da parte del leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, che ha effettivamente condannato le parole di Abascal. Nell’intervista al programma La Mirata critica di Telecinco, Feijoo ha detto di non aver nulla a che fare con simili dichiarazioni, ma ha spiegato anche che le frasi del capo di Vox “vanno nella stessa direzione della strategia di Sanchez di costruire un muro in Spagna“.

Gli incontri del leader di Vox in Argentina

Intanto, oltre alle dichiarazioni al veleno su Sanchez, Abascal ha sfruttato il suo viaggio in Argentina per incontrare alcuni leader o figure a lui vicine. Prima è stato il turno del figlio dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro.

Poi è toccato al premier ungherese Viktor Orban, anche lui giunto a Buenos Aires per l’insediamento di Milei. L’obiettivo è cercare di massimizzare i risultati alle prossime elezioni europee. Orban è stato ben contento di incontrare Abascal, tanto che sui suoi profili social ha poi postato un messaggio: “Il vento del cambiamento fischia forte in Europa, Viva Vox”.

