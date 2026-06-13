Per anni abbiamo discusso di intelligenza artificiale come se fosse un settore tecnologico tra gli altri – più sofisticato, certo, più pervasivo, ma pur sempre soggetto alle logiche ordinarie del mercato digitale: competizione tra piattaforme, regolazione del consumatore, protezione dei dati, tutela della concorrenza. L’Unione Europea ha costruito su questa premessa il suo AI Act.

Quella premessa è ora formalmente superata. E a superarla non è stato un paper accademico, né un allarme di qualche think tank geopolitico. È stata una lettera.

Venerdì scorso il Segretario al Commercio americano Howard Lutnick ha scritto al CEO di Anthropic Dario Amodei: accesso sospeso ai due modelli di intelligenza artificiale più avanzati dell’azienda – Claude Fable 5 e Mythos 5 – per qualsiasi cittadino straniero, dentro o fuori dagli Stati Uniti. La lettera non motivava nel dettaglio la preoccupazione di sicurezza nazionale. Le prove fornite erano verbali. Anthropic ha obbedito. Questo è il fatto. E il fatto cambia tutto.

Quando un governo usa gli strumenti del controllo all’esportazione – gli stessi strumenti pensati per i chip avanzati, per le centrifughe nucleari, per le tecnologie missilistiche – per bloccare l’accesso a un modello linguistico già distribuito commercialmente a centinaia di milioni di persone, sta dicendo qualcosa di molto preciso: questo non è un prodotto software. È una risorsa strategica. È un asset nazionale. Non è una metafora. È una classificazione giuridica con conseguenze concrete.

La logica del bene duale, applicata all’intelligenza

Il concetto di “dual use” – tecnologia che ha applicazioni sia civili che militari o di sicurezza – nasce nel diritto internazionale per gestire l’ambiguità di certi materiali e saperi: l’uranio arricchito, certi agenti chimici, determinate componenti elettroniche. La logica sottostante è che il potenziale di danno non dipende dall’intenzione del produttore ma dalle capacità intrinseche della tecnologia.

L’amministrazione Trump ha appena applicato questa logica a un modello di linguaggio. E lo ha fatto con un argomento – un possibile jailbreak che sblocca capacità di cybersecurity avanzata – che, per quanto Anthropic lo contesti nella sua portata, è strutturalmente lo stesso argomento usato per giustificare i controlli sull’export di crittografia avanzata negli anni Novanta. Allora perdemmo anni preziosi: alla fine la crittografia fu liberalizzata perché era ovunque e il danno competitivo per le aziende americane era insostenibile.

La domanda che l’Europa dovrebbe porsi oggi non è se la mossa di Lutnick sia proporzionata – probabilmente non lo è. Ma: cosa succede quando questa logica si stabilizza? Quando diventa prassi che un modello di frontiera possa essere spento con una lettera, senza processo statutario, senza pubblicità degli atti, per decisione unilaterale del Dipartimento del Commercio?

La risposta è semplice e scomoda: l’accesso europeo alle tecnologie di frontiera cessa di essere un rapporto di mercato e diventa un permesso amministrativo. Concesso e ritirabile. Senza ricorso, senza preavviso, senza diritto di replica.

È quello che è successo ieri sera.

E noi europei – governi, istituzioni, imprese, università, ospedali, redazioni – stiamo costruendo le nostre infrastrutture cognitive, i nostri sistemi decisionali, la nostra ricerca biomedica, la nostra sicurezza informatica su basi che un’altra potenza può rimuovere con una lettera. Firmata. Consegnata. Eseguita.

Cosa dovrebbe fare l’Europa

Il problema non è solo l’assenza di campioni europei dell’AI – che pure è reale e urgente. Il problema è che non abbiamo ancora una dottrina.

Non abbiamo stabilito quali modelli di AI consideriamo infrastruttura critica. Non abbiamo definito quali livelli di dipendenza da tecnologie straniere siamo disposti ad accettare nei settori sensibili. Non abbiamo costruito riserve strategiche di capacità computazionale sovrana. Non abbiamo nemmeno avviato una discussione seria su cosa significhi “autonomia strategica” applicata non all’energia o ai semiconduttori, ma all’intelligenza artificiale generale.

L’AI Act ha fatto molte cose utili in termini di gestione del rischio e tutela dei diritti. Ma è stato scritto immaginando che il problema principale fosse disciplinare un mercato. Invece, il problema reale è un altro: siamo consumatori di una risorsa strategica che non controlliamo, in un mondo in cui chi la controlla ha appena deciso di usarla come leva.

I grandi modelli di AI non sono applicazioni. Sono infrastruttura. E l’infrastruttura, nella storia, non si affitta da chi può spegnerla.

Ilaria Donatio Curo AI voglia!, un podcast sull’intelligenza artificiale in collaborazione con Il Riformista. Sono tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati e mi interesso da sempre di diritti, immigrazione, ambiente e territorio. Dirigo Healthcare Policy rivista sulle politiche della salute e le sue industrie, del gruppo Formiche.

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Ilaria Donatio