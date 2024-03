Da pochi giorni l’accordo tra Italia Viva e Più Europa ha di fatto aperto le porte alla creazione della lista di scopo degli Stati Uniti d’Europa. Oggi è arrivato il primo sondaggio ufficiale che rileva anche le percentuali di consenso intorno a questa alleanza elettorale. Il sondaggio è stato condotto da Euromedia Research per Porta a Porta e pone la lista, che comprende (oltre a Iv di Matteo Renzi e +E di Emma Bonino e Riccardo Magi) anche altre forze moderate come il Partito Socialista italiano, Volt e Libdem, al 4,7%.

Sondaggio lista Stati Uniti d’Europa e Azione

Nella stessa rilevazione, si vede che Azione, il partito di Carlo Calenda rimasto fuori dalla lista di scopo, si attesta al 4%. Entrambe le formazioni, con i loro leader candidati come capolisti, avrebbero un vantaggio dello 0,1% in più.

Sondaggio europee, la forza dei leader come candidati

La rilevazione di Euromedia Research inquadra anche i possibili effetti delle candidature dei leader di partito. Per Fratelli d’Italia se Giorgia Meloni si candidasse capolista sarebbe un fattore: passerebbe dal 27,5 al 27,9%. Stesso discorso per Forza Italia con Antonio Tajani, dall’8 all’8,3%, e per il Partito Democratico con Elly Schlein, dal 19,3 al 19.5%.

Di segno uguale o addirittura negativo, invece, sono i risultati per il Movimento Cinque Stelle e per la Lega. L’eventuale candidatura di Giuseppe Conte, infatti, non sposterebbe nulla al dato dei pentastellati: 17,5%. Per il Carroccio, se Matteo Salvini scendesse in campo come capolista, sarebbe uno svantaggio: la Lega perderebbe infatti lo 0,1%, passando dall’8,8 all’8,7%.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani