Stefano Pioli si consola dall’addio dal Milan con il contratto della vita. Quello che sta per firmare con l’Al-Ittihad di Gedda, in Arabia Saudita, che poche ore fa ha ufficialmente annunciato la separazione da Marcelo Gallardo attraverso i suoi canali ufficiali. L’ex allenatore argentino lascia il club saudita dopo una stagione deludente, senza trofei e con una performance nettamente inferiore rispetto a quella di Al Hilal e Al Nassr.

Quanto guadagnerà Stefano Pioli in Arabia

La società, che nella sua breve storia ha vinto 9 campionati, 9 coppe del Re e 2 Champions League asiatiche, culla ambizioni più del alte rispetto al quinto posto nel campionato saudita, con 40 punti di distanza dalla capolista, e non ha fatto fatica a convincere l’ex rossonero a suon di milioni. Un’offerta accettata dopo settimane di corteggiamento, andato a buon fine dopo un periodo di riflessione.

I contatti intensificatisi nelle ultime ore sono stati cruciali per questa decisione, con il sì preannunciato su un contratto triennale tra i 15 e i 18 milioni di euro netti a stagione. In rosa calciatori troverà Benzema e Kantè, ma anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Luiz Felipe. In attesa della firma, per il club sarà comunque un risparmio: Gallardo in Arabia Saudita guadagnava 22 milioni di euro netti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco