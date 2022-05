Non ha retto al dolore e il suo nome si aggiunge alle 21 vittime della strage di Uvalde. Per l’eccidio alla Robb Elementary School se n’è andato anche Joe Garcia: l’uomo però non è stato ucciso dal 18enne stragista Salvador Ramos, ma da un infarto.

Da 24 anni Joe era il marito di Irma Garcia, una delle due maestre uccise dal killer nel suo assalto alla scuola, avvenuto martedì mattina. Il dolore per la perdita della moglie, che si è sacrificata per tentare si salvare i suoi alunni mentre Ramos si barricava all’interno della classe, non gli ha lasciato scampo.

Come confermato al New York Times dal nipote John Martinez, Joe Garcia è morto ieri, due giorni dopo la strage che è costata la vita alla moglie, per un infarto fulminante. Garcia, 50 anni, si era recato al memoriale della moglie in mattinata per lasciare dei fiori. Quando è tornato a casa, ha raccontato il nipote, “è caduto a terra”.

Una notizia confermata amche dalla cugina della maestra, Debra Austin. Sulla pagina di una colletta GoFundMe creata per provvedere ai bisogni dei loro quattro figli ormai orfani, Debra ha scritto che il marito della cugina “è tragicamente morto questa mattina a seguito di un’emergenza medica“. “Sono convinta che Joe sia morto di crepacuore, perdere l’amore della sua vita dopo 25 anni di vita insieme è stato troppo difficile da sopportare“, sono state le parole utilizzate per commentare l’ennesima tragedia.

