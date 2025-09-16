La sua prima lezione di diritto comparato brutalmente interrotta da un gruppo di studenti pro–Pal. È accaduto questa mattina all’Università di Pisa, nel dipartimento di Scienze Politiche, dove il professor Rino Casella, nel corso delle sue ore, ha visto alcuni ragazzi muniti di bandiere fare irruzione in aula al grido di “Palestina libera”. I manifestanti sono saliti in piedi in cattedra, attaccando il professore perché “sionista” interrompendo l’attività didattica, arrivando anche ad uno scontro fisico con il docente, costretto a farsi visitare in pronto soccorso. I promotori, identificati anche grazie all’aiuto dei video di alcuni studenti che hanno ripreso l’accaduto, sono stati denunciati da Casella.

In un clima generale sempre più teso, specie nelle università come testimoniano i fatti dei mesi scorsi, nel primo pomeriggio il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, ha telefonato al rettore dell’Ateneo, Riccardo Zucchi e allo stesso professore per manifestare vicinanza per quanto accaduto: “Le università non sono zono franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto è intollerabile in una società che si riconosce nei valori della democrazia”.

