In principio fu Ciro a correre da Federica, percorrendo a gran velocità le spiagge sarde dribblando tecnici del video, del suono e della produzione per raggiungere il villaggio delle fidanzate. Ma più notorietà ha avuto Montoya, nel Temptation Island spagnolo inseguito dalla conduttrice Sarna Barneda mentre urlava disperata “Montoya, vuelve. Montoya, por favor”. E oggi nella quarta puntata del reality italiano è stato Marco e seguire i passi dei suoi predecessori.

Temptation Island, Marco impazzisce e scappa dal villaggio

Denise ha 36 anni ed è una guardia giurata, Marco 31 e gestisce un B&B, e la loro storia dura da quattro anni, di gli ultimi 18 mesi passato in convivenza. Il loro rapporto però è andato in crisi in seguito ad un tradimento. Nella quarta puntata Marco è uscito fuori di testa tentando la fuga dopo aver visto il dialogo della sua fidanzata con il tentatore Flavio. Con i due sempre più affini, disposti a scambiarsi parole dolci: “Sono uscito fuori di testa, questa non è lei”. In particolare, Marco aveva ascoltato Denise dire di sentirsi ‘rigenerata’ dal dialogo con tentatore. Spinto dal malessere, il ragazzo ha cercato di raggiungere il villaggio delle fidanzate, salvo poi trovare l’opposizione dello staff di Temptation Island, non riuscendosi ad orientare in spiaggia, dando il via ad una fuga ‘stile Montoya’.

Le riflessioni di Marco su Denise

“Non ci credo, non credevo potesse arrivare a questo punto, me ne devo andare da qua. Ero un principe. Ma devo stare così male per questa?”, lo sfogo di Marco nel villaggio dei fidanzati subito dopo il rientro dal tentativo di fuga. “Con lei dovevo comprare casa? Con lei dovevo fare un figlio. Voglio vedere lei in faccia e andare via”. Subito dopo le considerazioni condivise con i suoi compagni, Marco ha chiesto il falò di confronto, accettato dalla fidanzata, ma la delusione è troppa e sceglie di uscire da solo.

