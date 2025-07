Nella quarta puntata di Temptation Island, è ancora la storia tra Maria Concetta e Angelo a finire sotto i riflettori. La coppia separata nei rispettivi villaggi continua a vivere un momento di crisi a distanza, anche a causa dell’avvicinamento del ragazzo alla tentatrice Marianna, sempre più affine al suo concorrente prediletto. Dialoghi intensi e atteggiamenti sempre più amichevoli, palpabili anche nell’ultima puntata: la ragazza ha fatto perdere la testa ad Angelo.

Temptation Island, il flirt tra Angelo e Marianna

Già la scorsa settimana, nella selezione di video mostrati alla compagna Maria Concetta i due si sono appartati per parlare. “Vedevo che c’erano degli sguardi da parte tua”, ha detto la 23 enne. «Ci cercavamo a vicenda, lo percepivo, ma non ho mai capito perché non ci siamo mai avvicinati». A quel punto è stato Angelo a rispondere: «Sei una ragazza che potrebbe piacermi, quindi ti evitavo. La mia prima impressione su di te è stata “bella ma gatta morta”». «Ho iniziato anche io ad avere curiosità nei tuoi confronti ha detto Marianna». Un dialogo culminato in un ballo fisico che ha fatto scoppiare a piangere la fidanzata Maria Concetta: «Che schifo, io l’ammazzo a questo. Si vede che gli piace questa ragazza. L’ha scelta fin dal primo giorno, se gli piace anche mentalmente è fatta, perché è quella che ha scelto, quella col c**o così, a lui piacciono queste tipe”.

Chi è Marianna Furmiglieri tentatrice di Angelo a Temptation Island

23 anni, napoletana. Marianna Furmiglieri ha stregato Angelo. La ragazza si è raccontata alle telecamere della trasmissione: lavora in una concessionaria di moto come front-office, ama allenarsi ed è focalizzata su tutti gli aspetti in cui può migliorare. Fisicamente le piace molto il suo sguardo e il suo sorriso. Caratterialmente è carismatica, schietta e determinata. Spera fare una famiglia con un marito che la ami.

Redazione