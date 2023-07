Attimi di grande paura a Terrasini (Palermo), dove un uomo di 60 anni, poco dopo aver ricevuto notizia che avrebbe perso il reddito di cittadinanza, ha fatto irruzione nella stanza del sindaco cospargendola di benzina e minacciando di dargli fuoco.

Negli attimi successivi tempestivo l’arrivo dei carabinieri e di un’ambulanza, mentre il segretario generale Cristofaro Ricupati cercava di dialogare con l’uomo assieme al presidente del consiglio comunale Marcello Maniaci: il tentativo è stato provvidenziale per far desistere l’uomo accompagnato dai carabinieri e dai sanitari all’ospedale di Partinico per accertamenti.

“Il soggetto era già venuto una prima volta stamattina per dirmi che gli avrebbero tolto il reddito di cittadinanza. Poi è tornato con la tanica di benzina ed è salito dicendo ‘Brucio il comune se non mi date i soldi’. Stanno passando dei messaggi distorti in questi giorni, i percettori che si sono visti togliere il reddito di cittadinanza vengono sollecitati a rivolgersi ai Comuni, ma noi non possiamo essere in grado di aiutare tutte queste famiglie che hanno goduto del beneficio – ha affermato il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci-. Con questa persona abbiamo anche cercato un confronto nel tempo e gli sono state offerte delle occasioni di lavoro, ma ha evidenziato di essere impossibilitato per una serie di presunti problemi fisici“.

Redazione

Luca Frasacco