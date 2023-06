La toppa è peggio del buco. Dopo le sconcertanti quanto allarmanti dichiarazioni nel corso della manifestazione di sabato a Roma, Beppe Grillo prova a fare chiarezza sulle “brigate di cittadinanza” invitate dallo stesso comico genovese (nonché cofondatore e garante del Movimento 5 Stelle) a girare per le strade con il “passamontagna” dopo il forte ridimensionamento del sussidio deciso dal governo Meloni.

In un video pubblicato sui suoi canali social, Grillo prova a ridimensionare quanto detto e accusa, come spesso capita, i media colpevoli di aver enfatizzato il suo intervento: “Per favore fermatevi, era una boutade. Ma è possibile che prendete tutto sul serio. Anche i giornali hanno esagerato un po’. Fermatevi perché mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente”.

“E’ stato avvistato – continua ironico il leader del M5s – un pensionato di 74 anni, un idraulico che stava aggiustando sei tombini di notte con un passamontagna. Fermatevi. Un albanese di 64 anni con cazzuola ha messo a posto otto marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andare avanti cosi’. Fermatevi” prosegue Grillo le cui parole hanno creato problemi allo stesso presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e, soprattutto, a Elly Schlein, segretaria del Pd che sabato è passata per un saluto alla manifestazione grillina scatenando polemiche interne al partito per le parole degli esponenti a 5 Stelle contro l’Ucraina, gli Stati Uniti, la Nato, Israele, oltre ovviamente alle parole sulle ‘brigate di cittadinanza’.

Polemiche che hanno già portato alle dimissioni dall’Assemblea Nazionale del consigliere regionale Alessio D’Amato (“Brigate e passamontagna anche no”)

Nel video pubblicato oggi, Grillo prosegue attaccando l’Esecutivo anche sulla recente riforma della giustizia: “Ci vuole anche una legge il governo deve reagire. Deve fare una legge: abolire l’abuso di ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili. Finitela. Siate coerenti con voi stessi, con il governo e con la politica. Uscite e applaudite la città. Dovete dire: ‘Guarda che bel tombino devastato, guarda che marciapiede meraviglioso rotto. Guarda che piante ammuffite’. Questo dovete fare, smettetela perché senno’ scoppia veramente un casino ottimale”.

