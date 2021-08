Il Tg2 è stato l’unico notiziario Rai a trasmettere l’ormai famoso servizio della corrispondente da Pechino Giovanna Botteri sull’introduzione del pensiero di Xi Jinping nel sistema scolastico, fin dalle elementari.

Né il Tg1, né il Tg3 lo hanno mandato in onda facendo pensare che sia stato richiesto espressamente dal direttore Gennaro Sangiuliano tanto che Marco Taradash, radicale vicino al cd senza però essere filo sovranista: “Il direttore si chiama Gennaro Sangiuliano, un ammiratore di tutte le dittature scelto da Salvini. La giornalista Giovanna Botteri, corrispondente da e sponsor di Pechino. Se ne devono andare di corsa dalla Rai, come cavalli scossi”.

Sulla stessa linea i commenti di Oscar Giannino: “Io della RAI non rimango stupito mai da anni e anni… nei partiti ITA c’è chi la pensa esattamente come in questo servizio e la RAI è dei partiti”. Quindi Michele Anzaldi, Segretario della commissione di vigilanza Rai, che con il suo tweet ha fatto cadere la prima tessera del domino, ha fatto sapere che intende dare seguito alle sue parole.

“Sto lavorando per presentare un’interrogazione, se possibile anche con firme trasversali, per fare luce sulla trafila redazionale che ha portato alla messa in onda di quel servizio: se è stato richiesto dalla redazione o proposto dall’ufficio di corrispondenza, chi lo ha supervisionato, quale vicedirettore era di turno, quale caporedattore lo ha avallato”. E poi Anzaldi conclude: “È opportuno fare luce su tutte le responsabilità. Sarà interessante conoscere l’opinione dell’Ad Fuortes e soprattutto della presidente Soldi, che ha competenza su tali questioni”.

