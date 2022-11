“Un festival colto ma popolare, di ricerca ma divertente. Un festival che vuole essere una festa”, il carattere del 40esimo Torino Film Festival secondo il suo direttore artistico Steve Della Casa, tornato alla guida della manifestazione dopo aver contribuito a farla nascere, ai tempi in cui si chiamava ancora Festival Cinema Giovani. L’edizione del quarantesimo, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre punta al pubblico: “La grande sfida di quest’anno è il ritorno in sala del pubblico, ce l’abbiamo messa veramente tutta affinché questo avvenisse. Ugo Nespolo ha curato l’immagine, abbiamo facilitato gli accessi, solidificato il rapporto con il sistema cinema Torinese, forse ce la faremo!”.

Arriva Casa Festival, una cittadella del cinema aperta al pubblico e situata nel suggestivo scenario della Cavallerizza Reale nel centro di Torino, scelta simbolica per coinvolgere la città e far mescolare artisti, addetti ai lavori e pubblico, come nella grande tradizione del festival. E poi grandi nomi come Malcolm McDowell a celebrare i 50 anni di Arancia Meccanica e italiani come Paolo Sorrentino, Mario Martone, Toni Servillo, Michele Placido, Paola Cortellesi.

Chiara Nicoletti