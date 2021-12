Tutto da rifare, o forse no. Lo sciopero generale proclamato per il prossimo 16 dicembre va riprogrammato perché non rispetta il “periodo di franchigia”, durante il quale non possono essere proclamati scioperi, previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale e per i servizi alla collettività. Inoltre viola la regola della “rarefazione oggettiva”. Troppi infatti quelli già previsti, e troppo vicino tra loro.

L’INGORGO DI PROTESTE – Nella sua delibera, il Garante elenca le proteste territoriali già proclamate appena pochi giorni dopo il 16 dicembre dai vari settori – da quello del trasporto pubblico locale a quello ferroviario, aereo e marittimo, passando per la scuola, i ministeri, gli istituti di vigilanza e i multiservizi che metterebbero a rischio i servizi pubblici essenziali per i cittadini. Da qui il richiamo sul “mancato rispetto della regola della rarefazione” e il “mancato rispetto del periodo di franchigia”.

IL 16 NON SI TOCCA – I sindacati fanno però sapere che la data del 16 dicembre non si tocca e confermano la protesta generale “garantendo che lo sciopero del 16 sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme che regolamentano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. Chiederanno ai vari settori di spostare le proteste già proclamate (e comunque successive al 16 dicembre).

PROBLEMA POSTE E IGIENE – Per le Poste il problema si pone perché la data del 16 dicembre coincide con la scadenza del pagamento della rata dell’Imu, giorno in cui la legge vieta espressamente lo sciopero. Per i rifiuti, la legge vieta scioperi nel periodo tra il 15 dicembre e il 6 gennaio. Il Garante invita quindi Cgil e Uil a riformulare la protesta, magari escludendo alcuni settori, che già hanno proclamato altre proteste o che non possono scioperare e dà un tempo di 5 giorni per adeguarsi alle regole.

La scuola infine sciopera già venerdì 10 con una protesta nazionale proclamata da Cgil, Uil, Gilda, Snals, quindi per il 16 dicembre non è prevista la partecipazione allo sciopero generale.

